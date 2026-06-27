EE.UU. envió 250 rescatistas especializados a Venezuela

Mientras los equipos de rescate remueven escombros en una Venezuela devastada por un reciente terremoto, el sur de Florida se ha consolidado como el centro de mando clave para la respuesta de Estados Unidos.

A más de 2,000 kilómetros del epicentro, Miami lidera una masiva operación de ayuda humanitaria. Según un alto funcionario del gobierno estadounidense, el rápido despliegue está siendo impulsado por la capacidad de los equipos de rescate locales, los centros logísticos de la región y el activo respaldo de la gran comunidad venezolana en el sur de Florida.

Con la incorporación del personal de Miami, Estados Unidos cuenta ahora con casi 250 rescatistas civiles especializados operando en Venezuela. Este grupo incluye a bomberos, médicos, ingenieros estructurales, especialistas caninos y expertos en rescates pesados, todos ellos capacitados para localizar a sobrevivientes atrapados bajo estructuras colapsadas. El funcionario afirmó que los equipos estadounidenses ya han colaborado en las operaciones de rescate y están trabajando las 24 horas del día a medida que se reduce el margen de tiempo para encontrar sobrevivientes.

El mayor desafío de las primeras 48 horas fue el severo daño que sufrió el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, principal entrada a Caracas. Ante la imposibilidad de aterrizar aviones convencionales, EE. UU. recurrió inicialmente a aeronaves de rotor basculante MV-22 Osprey desde Puerto Rico para movilizar al personal de avanzada. Tras un esfuerzo urgente de equipos especializados, el viernes por la mañana se logró reabrir y certificar una de las pistas para aviones de carga pesada C-17 Globemaster, destrabando así el cuello de botella logístico para acelerar la entrada de ayuda masiva al país.

Redacción web