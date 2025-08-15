Eduardo Rodríguez tuvo una gran salida para guiar triunfo de Arizona

El abridor venezolano Eduardo Rodríguez tuvo una gran salida en la jornada del jueves en el béisbol de Grandes Ligas. Su brillante actuación sirvió para que los Cascabeles de Arizona vencieran 8-2 a los Rockies de Colorado en en su visita al Coors Field.

Un total de siete entradas trabajó el serpentinero zurdo. Permitió seis imparables, una carrera (un cuadrangular), dio un boleto y ponchó a seis oponentes, lo que le valió para quedarse con la victoria, su quinta de la temporada (5-7).

Vale destacar que otro venezolano contribuyó para que Rodríguez trabajara con más tranquilidad. Se trata del receptor José Herrera, quien además de llevar el juego desde su posición aportó un vuelacercas de dos carreras para poner la pizarra 5-0 en el segundo episodio.

Mejora

Eduardo Rodríguez mostró una mejor cara en la apertura frente a los Rockies de Colorado, novena a la que enfrentó en su salida anterior y le fabricaron cinco carreras.

En esta oportunidad contó con el respaldo ofensivo desde temprano, lo que le permitió ir con más calma y a la postre lo benefició para extender su labor a siete episodios.

Hay que señalar también que en las últimas siete salidas el zurdo carabobeño ha permitido 25 anotaciones, lo que elevó notablemente su efectividad, que ahora está en 5.40. En solo uno de esos juegos el venezolano no toleró rayitas, mientras que en la más reciente le hicieron una.

En total suma 21 desafíos iniciados, ha lanzado 110 episodios y registra 111 abanicados.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo