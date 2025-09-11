Eduardo Rodríguez consiguió su octavo triunfo de la zafra en MLB

El abridor venezolano Eduardo Rodríguez consiguió el miércoles su octavo triunfo de la presente temporada en el béisbol de Grandes Ligas, y tercero de manera consecutiva.

Desde el montículo el zurdo abrió el camino para que los Cascabeles de Arizona se impusieran 5-3 sobre los Gigantes de San Francisco en el Oracle Park, en lo que fue su salida número 26 de la campaña.

Lanzó seis entradas y un tercio en blanco, permitió solo dos imparables, otorgó par de boletos y ponchó a seis. Con el lauro el serpentinero carabobeño equilibra su récord personal en 8-8.

Rodríguez se apoyó en el respaldo tempranero que le dio la ofensiva, pues fabricaron una carrera en el primer episodio y tres más en el segundo para un 4-0 parcial que se amplió en el sexto acto, cuando colocaron la pizarra 5-0. San Francisco acortó distancias ante el bullpen, pero al final no les alcanzó.

Decisivo

El novato venezolano Leo Rivas fue decisivo para la victoria de los Marineros de Seattle 4-2 sobre Cardenales de San Luis, en un juego que se extendió a 13 episodios en el T-Mobile Park.

Rivas conectó un cuadrangular de dos carreras en extrainnings para dejar en el terreno a los pájaros rojos. El nativo de Maracay, estado Aragua, sumó su segundo vuelacercas en la que es su campaña de debut y ahora registra nueve impulsadas.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo