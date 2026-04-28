Edson Tovar domina la serie sobre Santiago Materán en playoff de Brasil

Paulistano del base venezolano Edson Tovar está a una victoria de pasar a los cuartos de final de la Liga de Básquet de Brasil (NBB), tras superar 80-77 y 95-80 al Baurú del larense José Santiago Materán, en los octavos de final de la cita.

Baurú evitó la barrida al vencer 88-75 a los paulistas en el tercer juego, gracias a 26 puntos de Dontrell Brite.

En el primer choque, Tovar figuró con cuatro tantos, dos rebotes, dos asistencias y un par de pelotas recuperados, mientras que Materán se hizo notar con tres contables y un trío de capturas.

Otro choque

En el segundo desafío, la performance de Tovar fue de nueve unidades y tres entregas, en tanto que Materán tuvo desempeño de 10 tantos, un tablero, pase decisivo y dos robos de balón.

En la victoria del "Dragao", el crepuscular aportó cinco cartones, dos cristales, dos entregas y un par de recuperaciones. Por Paulistano, Tovar produjo nueve puntos, dos rebotes y dos asistencias.

Sifontes abajo en la serie

En otra serie de octavos de final, Unifacisa, del base criollo Yohanner Sifontes, está en desventaja 2-1 frente a Corinthians, tras ceder 88-78 y 76-73 en el primer y tercer cotejo, e imponerse 79-69 en el segundo.

En el primer desafío, Sifontes, brilló con 15 tantos, cinco rebotes y cuatro asistencias, mientras que en el segundo resaltó con 10 puntos, tres tableros, tres entregas y cinco esféricas recuperadas.

En el tercer duelo, el internacional vinotinto destacó con cinco puntos, tres rebotes, nueve asistencias y tres robos.

Santiago / León Aguilar