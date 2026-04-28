martes
, 28 de abril de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Edson Tovar domina la serie sobre Santiago Materán en playoff de Brasil

abril 28, 2026
Edson Tovar (derecha) jugó en las dos victorias de Paulistano en Brasil / Foto: NBB

Paulistano del base venezolano Edson Tovar está a una victoria de pasar a los cuartos de final de la Liga de Básquet de Brasil (NBB), tras superar 80-77 y 95-80 al Baurú del larense José Santiago Materán, en los octavos de final de la cita.

Baurú evitó la barrida al vencer 88-75 a los paulistas en el tercer juego, gracias a 26 puntos de Dontrell Brite.

En el primer choque, Tovar figuró con cuatro tantos, dos rebotes, dos asistencias y un par de pelotas recuperados, mientras que Materán se hizo notar con tres contables y un trío de capturas.

Otro choque

En el segundo desafío, la performance de Tovar fue de nueve unidades y tres entregas, en tanto que Materán tuvo desempeño de 10 tantos, un tablero, pase decisivo y dos robos de balón.

En la victoria del "Dragao", el crepuscular aportó cinco cartones, dos cristales, dos entregas y un par de recuperaciones. Por Paulistano, Tovar produjo nueve puntos, dos rebotes y dos asistencias.

Sifontes abajo en la serie

En otra serie de octavos de final, Unifacisa, del base criollo Yohanner Sifontes, está en desventaja 2-1 frente a Corinthians, tras ceder 88-78 y 76-73 en el primer y tercer cotejo, e imponerse 79-69 en el segundo.

En el primer desafío, Sifontes, brilló con 15 tantos, cinco rebotes y cuatro asistencias, mientras que en el segundo resaltó con 10 puntos, tres tableros, tres entregas y cinco esféricas recuperadas.

En el tercer duelo, el internacional vinotinto destacó con cinco puntos, tres rebotes, nueve asistencias y tres robos.

Santiago / León Aguilar

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram