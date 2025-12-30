Edson Tovar clasificó a la Copa Súper 8; Sifontes y Materán perdieron

El base venezolano Edson Tovar y su equipo, Paulistano, se impusieron 81-66 a Mogi Das Cruzes, en la última jornada del año de la Liga Nacional de Básquetbol de Brasil (NBB), con lo que garantizaron su cupo en la Copa Súper 8 de Brasil.

Con la victoria, los paulistas quedaron con foja de 11-8, para clasificar a la cita en la octava plaza.

En la justa de los ocho mejores, que sirve de pausa para el torneo de liga y que ofrece puestos para los torneos internacionales, Paulistano se medirá con el líder Pinheiro (17-2).

Ante Mogi, rival directo que quedó con marca de 10-9, Tovar figuró con 11 puntos, un rebote y tres pelotas recuperadas. En los cinco partidos que ha disputado, el armador carabobeño promedia 8,4 puntos, 3,0 rebotes, 2,2 asistencias y 2,2 recuperaciones.

Sifontes sin suerte

En otro choque, el alero Jordan Williams se empleó a fondo con 28 puntos, el duelo se fue a tiempo extra y Minas Tenis Club superó 107-102 al Unifacisa del venezolano Yohanner Sifontes.

La dolorosa derrota dejó al equipo azul con récord de 9-10, en la 13era posición y excluido del Súper 8.

En el intenso cotejo, Sifontes destacó con 19 tantos, cuatro tableros, dos entregas y un robo de pelota.

Materán no tuvo fortuna

El alero larense José Santiago Materán tampoco tuvo suerte y con su club, Baurú, cayó 71-66 ante Brasilia.

Baurú (9-10) quedó en la décima casilla de la tabla.

El swingman crepuscular se distinguió con ocho unidades, dos capturas, un pase decisivo y una recuperación.

La Copa Súper 8 se disputará entre el 24 y el 31 de enero próximo.

Santiago / León Aguilar