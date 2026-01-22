Edmundo González se pronunció sobre la excarcelación de su yerno y pide la libertad de todos los "presos políticos"

El líder opositor Edmundo González Urrutia se pronunció en sus redes sociales sobre la excarcelación de su yerno, Rafael Tudares, quien se encontraba preso desde hace más de un año.

"Este ha sido un año marcado por la incertidumbre, el silencio y la angustia que conocen quienes han vivido la ausencia forzada de un familiar. Por eso, esta noticia trae alivio, en primer lugar, a su familia", expresó.

En el audiovisual, González Urrutia destacó que, a su juicio, sería un error reducir la excarcelación de su yerno a una historia personal, tras denunciar que aún hay quienes continúan privados de libertad "por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y, en muchos casos, sin verdad".

"La verdad es asumir que estas personas no deberían estar presas y que cada día de privación de libertad prolonga una violación que sigue abierta", acotó.

El líder opositor sostuvo que la liberación de Rafael "no borra lo ocurrido. Refuerza, por el contrario, una exigencia que sigue plenamente vigente. Libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición".



Caracas / Redacción web