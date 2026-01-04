Edmundo González llama a trabajar por la unidad y la transición democrática en Venezuela (+Video)

Edmundo González Urrutia, líder de la oposición venezolana y quien asegura que ganó los comicios presidenciales efectuados el 28 de julio de 2024 -en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró como vencedor a Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude por parte de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- llamó el domingo a respetar la soberanía del pueblo expresada en las urnas en 2024. Habló un día después de que se efectuó una.intetvención militar de Estados Unidos en la nación sudamericana.

Luego de la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores, que fueron trasladados de Caracas a una prisión de Nueva York por funcionarios de seguridad estadounidenses, González Urrutia pidió a representantes de distintos partidos.políticos que generen las bases para una transición pacífica y democrática en el país.

Edmundo González Urrutia publicó un video en redes sociales, en el que planteó su plan para la paz y estabilidad venezolana / Foto: Prensa Edmundo González Urrutia

Indicó que es necesario.qje se liberen todos los presos políticos del país para que se pueda consolidar un proceso que permita la reconstrucción social y económica de Venezuela.

Valencia / Redacción Web