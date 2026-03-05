Edmundo González fue operado exitosamente de un hueso roto

El portavoz de Edmundo González Urrutia (EGU) informó que la operación a la que fue sometido este jueves se realizó de manera exitosa.

De acuerdo con la Vocería Oficial, el procedimiento trascurrió según lo previsto y González Urrutia se encuentra en proceso de recuperación y bajo observación médica.

Ayer miércoles, EGU anunció que sería intervenido quirúrgicamente para "reparar un hueso roto". Médicos venezolanos y españoles participarían en la cirugía.

Edmundo agradeció las muestras de preocupación, solidaridad y afecto recibidas desde Venezuela y otras partes del mundo.

Asimismo, se acotó que el político avanzará en su recuperación siguiendo las indicaciones médicas y retomará progresivamente sus actividades.

Madrid / Redacción web