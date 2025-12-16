Ediles de Guanta aprobaron Ordenanza de Presupuesto 2026

En sesión extraordinaria llevada a cabo este lunes 15 de diciembre, ediles del municipio Guanta aprobaron la Ordenanza de Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos para el Ejercicio económico financiero del año 2026.

La admisión del instrumento se logró con mayoría absoluta de los concejales de la Cámara Municipal.

Luraime Cumana, presidenta del ente legislativo, resaltó la importancia del instrumento legal y aseguró que antes de darle el visto bueno se realizó un riguroso proceso de revisión.

Acotó que el presupuesto está enmarcado en la Ley del Plan de la Patria 2025-2031 y vinculado a la Agenda Concreta de Acción (ACA).

"El plan presenta un incremento de 200% en relación al año anterior y se enfocará principalmente en prioridad social, servicios, poder popular y seguridad ciudadana", señaló.

Además, la presidenta del Concejo afirmó que los ingresos del próximo año provendrán de la recaudación de impuestos y se complementarán con transferencias del Situado Constitucional y "otras fuentes de financiamiento".

Según detalló el alcalde de Guanta, Yinder Saldivia, el presupuesto de 2026 asciende a 264 millones de bolívares, los cuales se distribuirán de la siguiente manera: 46,10% para la protección social, 22,20% para obras y servicios en materia de vialidad e infraestructura, 15,20% para el "poder popular" y 6,20% para seguridad ciudadana.

Cambios

Durante la sesión de ayer, los ediles del municipio portuario también aprobaron la propuesta de reestructuración administrativa de la alcaldía, la cual, asegura la Cámara, impulsará el avance y funcionalidad efectiva de la gestión, y además garantizará mejoras para el personal.

Entre los cambios resalta la sustitución de los nombres de departamentos como Gabinetes Sectoriales por Secretarías, así como las Direcciones en Línea por Oficinas, y las Coordinaciones por Unidades Administrativas.

Guanta / Jesús Bermúdez