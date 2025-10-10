Edil afirma que se han reunido con pescadores y productores para desarrollar planes económicos en Guanta

El concejal Luis Gil, presidente de la comisión de Economía Productiva del Concejo Municipal de Guanta, informó que recientemente se reunieron con pescadores y productores, con el fin de implementar planes que permitan el desarrollo económico de la jurisdicción.

Explicó que esto forma parte del plan regional de gobierno "Anzoátegui Próspero" impulsado por el mandatario estadal Luis Marcano y las políticas del alcalde Yinder Saldivia, quien aspira a que el municipio genere una "economía próspera" para que la población viva de la actividad portuaria, la agricultura, la pesca y el turismo.

"En ese sentido, el Concejo Municipal, a través de la comisión de economía productiva que presido, hemos solicitado y auspiciados reuniones con los comités donde se agrupan los pescadores del municipio, los sindicatos de pescadores, gente del sector La Playa, Volcaderos, Bobure, El Faro, y toda esa costa guanteña. Hemos ido reuniéndonos con productores cafetaleros del eje de Turimiquire y hemos acompañado a alcalde en la gestión, junto con el gobenador, de un plan cafetaleros que va a desarrollar y sembrar, en el transcursos de este año y el próximo, más de 300 mil matas de café en la serranía del turimiquire, con el objetivo de explotar la marca 'Café Guantar', que tendrá un desarrollo industrial y comercial que puede llegar incluso a la exportación de ese rubro", aseguró.

El edil apuntó que también están diseñando una ordenanza que permita la creación de una Dirección de Pesca o un posible Instituto Municipal de Pesca.

"Igualmente hemos autorizado al alcalde en este periodo de sesiones para la creación de la Corporación por Guanta, la cual llevará adelante la promoción del municipio a nivel nacional e internacional. Esta va a auspiciar las inversiones y crear las condiciones tanto financieras como impositivas que permitan darle la bienvenida a muchos inversionistas a Guanta en las distintas áreas de la economía", detalló.

Créditos

Por otro lado, el concejal de Guanta afirmó que en este nuevo periodo legislativo han aprobado cinco créditos adicionales generados por recursos propios, debido al aumento de la recaudación.

"Esto ha permitido al alcalde iniciar una obra emblemática para su proyecto, como lo es la remodelación total del CDI (Centro de Diagnóstico Integral) de Chorrerón, el cual va a tener quirófanos y el centro de control oftalmológico más grande del estado. Estos créditos también han derivado en la creación de la taquilla única de ayuda social, donde el guanteño entrega sus récipes o necesidades de laboratorio y por allí es ayudado con transportes que le llevan las medicinas. Estamos trabajando para lo que nos eligió el pueblo", finalizó Gil.

Guanta / Jesús Bermúdez