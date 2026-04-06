Dynamo sigue en la cima del Grupo Centro-Oriental de la Liga Futve 2

Luego de seis jornadas completas de la temporada 2026, Dynamo Puerto FC continúa en la cima del Grupo Centro-Oriental de la Liga Futve 2, segunda división del fútbol venezolano.

En el duelo más reciente el conjunto búfalo consiguió un empate 1-1 con Aragua FC, en su visita al estadio Hermanos Ghersi Páez de Maracay. Un tanto de Francisco Rivas adelantó a los portocruzanos, pero Romeo Di Modugno sentenció la igualdad.

Con el pacto los dirigidos por Roger Caraballo llegaron a 11 unidades y se ubican en lo más alto de la tabla. Su próximo desafío será en condición de local ante Marítimo de La Guaira (cuarto con nueve cómputos).

Equipo solvente

Pese a ser un grupo bastante joven, donde solo dos jugadores sobrepasan los 25 años de edad, Dynamo ha mostrado solvencia en ambos costados de la cancha y eso lo mantiene como puntero de grupo.

En el careo contra los aurirrojos el cuadro búfalo lució una vez más la defensa, que solo tuvo un desliz y fue cuando llegó el tanto de los anfitriones. En un cobro de una falta desde el costado derecho Di Modugno logró librarse de su marcador para rematar y convertir el 1-1 al minuto 52.

Antes, en el 10', Francisco Rivas definió de manera efectiva un mano a mano con el guardameta rival dentro del área, tras una carrera de varios metros totalmente solo desde el costado izquierdo.

Dynamo mantuvo la tendencia de de tres de sus últimos cuatro desafíos de anotar al menos un gol y en este caso también cedió un tanto, que ha sido el tope que ha recibido, de momento.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo