Dynamo Puerto venció a Bolívar y se atornilla en zona de clasificación

Dynamo Puerto FC volvió a la senda de la victoria y lo hizo de manera contundente al vencer 3-0 a Bolívar SC, en desafío válido por la jornada 20 de la Liga Futve 2, segunda división del balompié nacional.

Los búfalos sumaban cuatro partidos al hilo sin ganar entre Copa Venezuela y liga, pero se sacudieron el bajón de rendimiento la noche del viernes 15 de agosto ante su público, en el estadio Francisco Massiani de Puerto La Cruz. Además llegaron a 30 puntos, por lo que garantizan permanecer una semana más en el tercer puesto del Grupo Centro-Oriental.

El conjunto dirigido por José Daniel Mosquera logró encaminar el triunfo en el primer tiempo. De hecho a la media hora del partido ya el marcador estaba 3-0, gracias a un tanto de José Gamboa y doblete de Luis González.

Contundencia

Dynamo logró ser contundente ante un rival que acumulaba dos lauros seguidos y que llegó a Puerto La Cruz con la misión de mantener la racha para arrebatarle el tercer lugar de la zona a los búfalos.

Sin embargo, los porteños salieron con la mirada fija en los tres puntos y comenzaron a labrar el camino hacia ellos al minuto 18, con un gol de cabeza de José Gamboa tras un saque de esquina.

Al 24' Luis González convirtió su primera diana de la noche tras rematar a puerta vacía un centro desde la banda izquierda del mismo Gamboa.

Cinco minutos más tarde González aprovechó un rebote suelto a la altura del punto penal para marcar el 3-0 y meter en el congelador desde temprano el compromiso.

Zona de clasificación

Dynamo llegó a 30 puntos y le saca cuatro de ventaja a Bolívar (26), que era su más inmediato perseguidor. A falta de conocer los resultados de la jornada de Mineros de Guayana (25) y Aragua FC (24), los búfalos permanecerán terceros pase lo que pase.

Cuando restan ocho fechas para finalizar la etapa regular del torneo, es importante para las aspiraciones de los portocruzanos seguir entre los primeros cuatro lugares que dan acceso a la siguiente etapa.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo