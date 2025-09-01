Dynamo Puerto continúa en zona de clasificación en la Liga Futve 2

Dynamo Puerto FC continúa en zona de clasificación del Grupo Centro-Oriental de la Liga Futve 2, luego de pactar 1-1 con Deportivo Miranda, en duelo correspondiente a la jornada 22 del torneo.

La oncena portocruzana sacó un punto de su visita al Polideportivo Yulimar Rojas de Los Teques y llegó a 34 unidades, para mantenerse en el tercer puesto de la tabla clasificatoria, a seis contables de diferencia del líder, que es el mismo cuadro mirandino.

Arian Moreno colocó en ventaja a los búfalos al minuto 55, mientras que Darío Ascanio igualó las acciones al 80'. Con este resultado los dirigidos por José Daniel Mosquera acumulan tres desafíos al hilo sin perder.

Goleadores

Al 54' Dynamo ganó un saque de esquina que fue ejecutado desde la derecha. El centro fue al borde del área chica y en medio de intentos de cabeceo el balón quedó suelto, lo que aprovechó Arian Moreno para definir incómodo pero con efectividad.

Los locales de inmediato se volcaron al ataque en busca del empate, que llegó al 80'. Otra vez un centro al área no pudo ser cabeceado ni por atacantes ni por defensores, pero sí lo aprovechó Darío Ascanio para rematar a trompicones y colocar el 1-1 definitivo.

Camino

A falta de seis fechas, Dynamo continúa su curso hacia su tercera clasificación consecutiva a la postemporada.

Actualmente los búfalos le sacan seis puntos tanto a Aragua FC como a Mineros de Guayana (ambos con 28 unidades) que compiten por el cuarto y último lugar que da acceso a la siguiente etapa.

Los dirigidos por el colombiano José Daniel Mosquera necesitan aprovechar ese colchón para abrochar su pase lo más pronto posible y alistarse para competir en los cuartos de final contra un rival del Grupo Occidental.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo