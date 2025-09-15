Dynamo Puerto concretó su boleto a la Fase Final de la Liga Futve 2

Por tercera temporada consecutiva Dynamo Puerto FC estará presente en la Fase Final de la Liga Futve 2, por lo que mantiene vivas sus aspiraciones de ascender a la primera división del fútbol venezolano.

Los búfalos vencieron 2-0 a Marítimo de La Guaira en el estadio Francisco Massiani de Puerto La Cruz, en duelo correspondiente a la recién culminada jornada 25 del certamen de segunda categoría. Su victoria, combinada con la derrota de Mineros de Guayana, les garantizó el cupo en la etapa decisiva del torneo.

La escuadra portocruzana quedó eliminada en semifinales tanto en la temporada 2023 como la 2024. Ahora tendrán una tercera oportunidad para al menos llegar a la final y pelear hasta última instancia por el anhelado ascenso, objetivo que se fijaron a principios de la campaña.

Triunfo clave

Dynamo se enfrentó a Marítimo en un desafío que en la previa lucía complicado para los dirigidos por el colombiano José Daniel Mosquera, pues los litoralenses venían de cinco partidos al hilo sin perder y además son los de mayor poderío ofensivo en el Grupo Centro-Oriental con 44 goles anotados.

No obstante, los portocruzanos salieron a reafirmar su condición de equipo contendiente ante su público. Anularon el ataque guaireño y gracias a las dianas de Néstor Canelón y Jesús "patoncito" González se quedaron con los tres puntos.

Canelón marcó al minuto 74 y González movió las redes al 89', para en ese momento dar un gran paso hacia la clasificación, que se concretó con el tropiezo de Mineros de Guayana 1-2 ante Monagas B en Puerto Ordaz.

Los búfalos quedaron con 41 contables y los guayaneses con 29, por lo que, con tres fechas (nueve unidades) por disputar, se les hace imposible alcanzarlos. En el mismo grupo también garantizaron su boleto Deportivo Miranda y Marítimo, por lo que solo queda un pase, que actualmente lo tiene el Aragua FC (32 puntos).

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo