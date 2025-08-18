Dupla Ferrer-Ríos ganó oro en tenis de mesa en los Panamericanos Junior

La dupla Dakota Ferrer-Carlos Ríos ganó la segunda medalla de oro de la delegación venezolana en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Lo consiguió en la disciplina de tenis de mesa, tras vencer en la final a una pareja de Puerto Rico.

Ferrer y Ríos, que hicieron llave en la categoría de doble mixtos, superaron 3-2 al dúo compuesto por Kristal Meléndez y Enrique Ríos. A los nativos les tocó batallar duro contra los boricuas y remontar un 2-1 en contra para poder subirse a lo más alto del podio el domingo 17 de agosto.

Los chicos del tenis de mesa se unen a la esgrimista Victoria Guerrero como los únicos venezolanos en conseguir presea dorada en lo que va de torneo. Además, también se ganaron un boleto a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Ruta al éxito

Ferrer y Ríos disputaron una primera ronda el sábado 16 contra Andy Maqueira y Emilys Domínguez de Cuba, a quienes superaron 3-1. Ese mismo día a segundo hora despacharon con idéntico resultado a República Dominicana, represetada por Dafne Sosa y Rafael Cabrera.

El domingo los venezolanos abrieron contra la dupleta brasileña integrada por Beatriz Mendoca y Leonardo IIzuka. Ese desafío fue por los cuartos de final y lo ganaron 3-0.

Luego en semifinales chocaron con un dúo puertorriqueño compuesto por Steven Moreno y Edmarie León, a quienes derrotaron 3-2. Ese sería el preámbulo para el enfrentamiento decisivo frente a la otra pareja boricua.

Más medallas

Otros de los criollos que han conseguido medallas son Samuel Corzo, que se colgó un bronce en los 90 kilogramos de Judo.

En ciclismo de pista, categoría velocidad masculino, Alberto Torres consiguió una presea de plata. En la misma disciplina pero en la mnium masculino Arlex Méndez se ubicó en el tercer lugar del podio para otro bronce.

Igualmente en ciclismo de pista, modalidad madison femenino, Olviangel Castillo y Yeniret Roa obtuvieron medalla broncínea. Ese mismo reconocimiento lo alcanzó Wilmary Toro en patinaje de velocidad, puntualmente en los 200 metros contra meta individual con un tiempo de 19.339.

Rendimiento

Venezuela hasta el momento ha tenido un rendimiento bajo, pues se ubica en la undécima posición del medallero entre 15 naciones.

La delegación patria acumula dos medallas de oro, cuatro de plata y ocho de bronce para un total de 14 preseas.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo