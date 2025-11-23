Dos nuevas aerolíneas cancelan sus vuelos hacia Venezuela de los próximos días

La aerolínea Turkish Airlines ha cancelado sus vuelos programados hacia Venezuela entre el 24 y 28 de noviembre, según informó este domingo a EFE la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza.

La decisión también fue confirmada a EFE por un agente de atención al cliente de la aerolínea turca, quien dijo: "Algunos vuelos se cancelaron entre estas fechas (24 y 28 de noviembre), pero no todos", indicó sin precisar los días.

Latam Airlines, la aerolínea más grande de América Latina, es otra de las compañías aéreas que notificó la cancelación de sus vuelos programados para este domingo y el lunes desde Bogotá a Caracas.

"Para Latam Airlines Colombia la prioridad es la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones. Por esta razón, la aerolínea decidió cancelar de manera preventiva la operación de los vuelos en la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá del 23 y 24 de noviembre", informó la aerolínea a través de un comunicado

Estas decisiones se tomaron luego del aviso de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. de "extremar la precaución» al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe ante "una situación potencialmente peligrosa en la región".

Las primeras en adoptar medidas similares fueron , Iberia (España), TAP (Portugal), Gol (Brasil) y Avianca (Colombia).

Aerolíneas locales siguen operaciones

Mientras tanto, en horas de la mañana de este domingo, las aerolíneas Laser, Estelar y Venezolana de Aviación informaron que operan con normalidad en Venezuela, a pesar de que varias compañías han cancelado sus viajes hacia el país.

Así lo informaron las empresas aéreas, todas venezolanas, en comunicados compartidos en sus cuentas de Instagram, en los que difundieron igualmente los números telefónicos y otros canales de comunicación habilitados para sus clientes.

Venezolana de Aviación opera un vuelo internacional hacia Panamá; Laser ofrece rutas a España y Curazao, mientras que Estelar viaja tanto al país centroamericano como al europeo.

El sábado, la aerolínea venezolana Avior también comunicó que mantendrá sus vuelos nacionales e internacionales, mientras que la colombiana Wingo señaló que mantiene sus operaciones con normalidad.

Caracas / Redacción Web / Con información de EFE