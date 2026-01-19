Dos motorizados perdieron la vida en accidentes ocurridos en Cumaná y Carúpano este domingo

Dos muertos y un herido fue el resultado de dos accidentes de tránsito ocurridos este domingo 18 de enero en Carúpano y Cumaná, en el estado Sucre.

El primero de los fallecidos fue identificado como Luis Córdoba, quien murió de manera instantánea en la capital sucrense, específicamente en la avenida Perimetral Norte, a la altura del Centro Comercial Universitario de Oriente (CCUDO), luego de que perdiera el control de su vehículo de dos ruedas. Sufrió un politraumatismo generalizado.

Al lugar acudieron organismos de emergencia tras un reporte realizado al sistema Ven 911 (VEN-911), quienes actualmente investigan las causas del siniestro vial.

Traslado

En Carúpano falleció Dialine Aguilera (34), quien colisionó su unidad motorizada en el sector del Copey, en la Troncal 9, contra un camión Mack, del cual se desconocen mayores detalles. El accidente ocurrió cerca de las 7 de la noche de este domingo.

Aguilera, quien era vecino de Guayacán de las Flores, sufrió traumatismos múltiples y fracturas con exposición ósea. Falleció cuando era trasladado a Cumaná de emergencia.

Su acompañante, Franklin Rondón (34) residente de Canchunchú, sufrió, igualmente, traumatismos múltiples y fracturas con exposición ósea. Ambos fueron trasladados al hospital Santos Aníbal Dominicci.

Sucre / Corresponsalía Carúpano