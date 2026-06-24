Dos fuertes sismos sacuden Venezuela en un minuto, el principal fue de magnitud 7,5

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Los movimientos causaron grandes afectaciones en Caracas, donde han colapsado edificios mientras otros han sufrido distintos daños materiales, según constató EFE. No se ha confirmado de momentos cifras de heridos o fallecidos.

Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.

Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la alerta emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.El informe del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) detalla que el primer movimiento tuvo lugar a unos 24 kilómetros de la localidad de San Felipe, en el estado Yaracuy, a una profundidad de 21,9 kilómetros.

Igualmente, informó de un segundo movimiento de magnitud 7,5, ocurrido en la localidad de Yumare, en Yaracuy.Hasta el momento no hay información oficial en Venezuela acerca de la magnitud ni ubicación de los terremotos.En un recorrido por la capital venezolana, EFE pudo evidenciar que en la plaza Altamira, en el este de la ciudad, dos edificios colapsaron sin que se conozca de momento sobre heridos o víctimas fatales.

Funcionarios de Protección Civil y de la Policía del municipio de Chacao junto a habitantes de la zona buscaban entre los escombros posibles heridos.Otras edificaciones ubicadas en Chacao, una de las localidades que hacen parte del Área Metropolitana de Caracas y considerada zona sísmica, sufrieron destrozos de consideración o grietas distinta índole.

"De repente comenzó eso a moverse horrible, horrible. Se movió todo, se empezaron a caer cosas en la casa", contó a EFE Yaritza Moya, habitante de Los Palos Grandes, en Chacao, quien aseguró que seguía desde su apartamento el Mundial de fútbol cuando fue sorprendida por el fuerte temblor.Muchas áreas caraqueñas permanecían sin electricidad, lo que afectó también a los semáforos y las comunicaciones, en particular la telefonía y el internet.

En las calles permanecían muchas personas en sus vehículos o sentadas por temor a réplicas.

En las redes sociales circularon videos de objetos que caían en medio del sacudón, así como de daños en otras zonas del país.El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

Caracas / EFE