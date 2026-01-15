Donald Trump y María Corina Machado almorzarán este jueves en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, almorzarán este jueves en la Casa Blanca para abordar la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Según la agenda oficial del mandatario estadounidense, el almuerzo se celebrará a las 12:30 pm, hora de Washington, en un comedor privado de la Casa Blanca y se desarrollará a puerta cerrada, sin acceso para la prensa.

El encuentro, el primero entre ambos, se producirá menos de dos semanas después de que Estados Unidos depusiera a Maduro durante un ataque en Venezuela el 3 de enero en el que fueron capturados el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, y trasladados a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.

La reunión se celebrará un día después de que Trump y Delcy Rodríguez mantuvieran una conversación telefónica en la que abordaron asuntos relacionados con petróleo, minerales, comercio y seguridad.

El republicano afirmó que Rodríguez es una "persona fantástica" y que se está logrando un "progreso tremendo" para estabilizar Venezuela.

Según la presidenta encargada, la llamada fue "larga, productiva y cortés", y se desarrolló "en un marco de respeto mutuo".

Trump sostiene que Estados Unidos mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo venezolano.

Washington / EFE