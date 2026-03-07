Domingo Díaz: Lo que pasa en Cumaná es una prueba del abandono al que sometieron al país

Domingo Luis Díaz, Secretario General del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) Seccional Anzoátegui, mostró su preocupación por la sequía que padecen los habitantes de Cumaná, estado Sucre, desde hace dos semanas.

A través de un comunicado de prensa, Díaz expresó su disconformidad con la situación y aseguró que el problema de servicios públicos es un reflejo de la mala administración del líquido potable por parte de autoridades gubernamentales.

"Lo que pasa en Cumaná es una prueba del abandono al que sometieron al país en los últimos 27 años, un caos total. El estado Sucre padece hoy día la peor tragedia después de los terremotos. Estamos a punto de una epidemia, así será de grave la situación que la autoridad (gobernadora Johanna Carrillo) declaró emergencia hidrica", indicó el dirigente gremial nacido en territorio sucrense. "La tragedia actual se resume como crónica de una muerte anunciada. Hace más de 25 años alertamos de una fisura en la represa Turimiquire y advertimos: De no hacerse la reparación respectiva, sería inevitable el colapso".

Más palabras

"Ni siquiera mantenimiento le han hecho (al embalse del Turimiquire) en lustros y no está claro si fue por esa fisura la falla o por lo que dice el gobierno regional (encabezado porCarrillo). Uno no les cree ni el credo, la mentira y el engaño representan su filosofía de vida y gobernanza", agregó el representante del CNP Anzoátegui que cree que la crisis que atraviesa Venezuela es causada por líderes políticos que no tienen como prioridad resolver los requerimientos de sus pobladores.

"Gobernadores y alcaldes, sibaritas en potencia, no han hecho el trabajo. Se han dedicado a la actividad política partidista y apertecharse económicamente. Lo del agua potable es sólo una parte de la crisis. Las calles de Cumaná son una inmundicia, pues hay residuos cloacales desde el Mercado Municipal hasta la avenida Gran Mariscal de Caigüire. incapacidad en el ejercicio del cargo es el común denominador en ellos (las autoridades). Dios proteja a Cumaná de una epidemia y la libere de tantos políticos de tercera (cetegoría)".

Puerto La Cruz / Redacción Web