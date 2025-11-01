Dodgers doblegó a Azulejos y forzó al séptimo duelo de la Serie Mundial

El japonés Yoshinobu Yamamoto volvió a brillar desde el montículo y la noche del viernes lideró la victoria por 1-3 de los Dodgers de los Ángeles sobre los Azulejos de Toronto para forzar un séptimo y decisivo partido el sábado en la Serie Mundial de béisbol.

El Rogers Centre de Toronto será de nuevo el escenario para este definitivo choque entre unos Azulejos que buscan su tercer Trofeo del Comisionado y los Dodgers, que quieren defender el título logrado en 2024.

En el conjunto de Los Ángeles, que necesitaba una victoria que les permitiera mantener vivas sus aspiraciones, se vio la actuación que esperaban de Yamamoto, quien cumplió con la encomienda del 'coach' Dave Roberts y le brindó seis entradas de cinco imparables y una carrera, con seis ponches, para acreditarse la victoria.

Con su 'performance', Yamamoto completó quince entradas de dos carreras y 14 ponches en dos aperturas durante la Serie Mundial.

Batazos

El puertorriqueño Kiké Hernández ejecutó una doble eliminación en la novena entrada que fue clave para que los Dodgers mantuvieran la ventaja y se llevaran esta importante victoria.

Los angelinos atacaron al derecho Kevin Gausman, quien inició por los canadienses, anotando tres carreras en la tercera entrada.

La primera anotación de los californianos en ese tercer acto llegó por un doble al jardín izquierdo de Will Smith, quien impulsó a Tommy Edman, y las otras dos por sencillo de Mookie Betts al prado izquierdo, lo cual permitió que el japonés Shohei Ohtani y Smith avanzaran hasta la registradora.

Los Azulejos respondieron anotando una vuelta (1-3) en el cierre de esa misma tercera entrada cuando, tras dos outs, George Springer conectó un hit de dos bases frente a Yoshinobu Yamamoto, remolcando a Addison Barger con la primera anotación de los locales en el encuentro.

Los de Toronto amenazaron con recortar distancia en el sexto acto, cuando colocaron a Guerrero Jr, y Bo Bichette en segunda y primera bases, pero Yamamoto ponchó a Daulton Varsho para terminar la entrada sin permitir anotaciones.

Los Dodgers intentaron ampliar su ventaja al llenar las bases en la octava entrada, pero el dominicano Seranthony Domínguez ponchó a su compatriota Teoscar Hernández y puso fin al episodio sin permitir más anotaciones.

Toronto amenazó

Los Azulejos volvieron a colocar dos corredores en las bases en la novena entrada, cuando el japonés Roki Sasaki inició el episodio con pelotazo al mexicano Alejandro Kirk y Barger lo siguió con un doble por regla, luego de que la pelota se incrustara en la parte baja de la pared del jardín central.

Ante esta situación, Roberts sustituyó a Sasaki por Tyler Glasnow, quien dominó a Ernie Clement con elevado a la primera base y luego al venezolano Andrés Giménez con una línea al jardín izquierdo, tomada por el puertorriqueño Hernández, quien realizó un disparo certero a la segunda base para retirar a Barger, completando la eliminación doble, con la que concluyó el partido.

Toronto / EFE