Docentes jubilados de Bermúdez celebrarán aniversario con programación de eventos culturales y recreativos

La Asociación de Educadores Jubilados de Bermúdez, en el estado Sucre, presentó este lunes la programación de su aniversario, durante la cual se enfocarán en la atención a los agremiados con actividades asistenciales, eventos formativos, recreativos y culturales.

Edgar González, presidente del ente que agrupa a los docentes en situación de retiro, destacó que vienen haciendo un trabajo de asistencia continua a los educadores, con diversas acciones que van desde operativos médicos hasta tomas de tensión en el frente de la sede de la calle Carabobo de Carúpano.

Destacó que todas las actividades se hacen gracias a la recolección de fondos que hacen desde la secretaría de finanzas del ente.

Programa

La programación arrancó este lunes con una oración y un rosario para honrar a los educadores fallecidos durante este año y siguió con un encuentro con los medios locales.

El martes tienen previsto un conversatorio sindical, seguido de una visita a la Hacienda San José; el miércoles realizarán un conversatorio sobre salud en alianza con Tinta Violeta, que se extenderá a la comunidad; el jueves se realizará una charla sobre la presencia de Carúpano y Río Caribe en el levantamiento de Gual y España, que dictará el académico Moisés Arrocha.

El viernes, la charla será sobre inteligencia artificial, dictada por el docente Marcos García, para seguir con un concierto de boleros con cuatro cantantes locales y la banda municipal. Cerrarán el sábado con un viaje recreativo a playa Patilla.

Sucre / Yumelys Díaz