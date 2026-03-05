Dirigentes sindicales y gremiales se reunieron para ratificar protesta del 12 de marzo en Barcelona 

Dirigentes de varios sindicatos y gremios que hacen vida en el estado Anzoátegui se reunieron este jueves, para ratificar el llamado a protesta para el próximo 12 de marzo, en Barcelona y exigir mejores salarios.

Se conoció que representantes de organizaciones como Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz), Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud), Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud (Sunep-sas), Comisión de Jubilados y Pensionados de la Gobernación del estado Anzoátegui y del Movimiento Socio Político Laboral del estado Anzoátegui (Mospla) acordaron de manera unánime abocarse y convocar a los empleados, obreros, jubilados y pensionados a la concentración que realizarán en la plaza Bombón.

El secretario de reclamos de Sunep-sas, Luis Reyes, manifestó que se tiene previsto que este día varios dirigentes, entre ellos de los sindicatos y gremios mencionados, tomen la palabra para impulsar que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, le aumente el salario a todos los trabajadores de Venezuela, ajustado al artículo 91 de la Constitución.

Reyes señaló que también pedirán que sea eliminado el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y que sean indemnizados todos los empleados.

"Porque el gobierno tiene una deuda con los trabajadores. Una indemnización de los cinco años que dejó de discutirse las contrataciones colectivas aquí en Venezuela. Por ello, convocamos de una vez por todas, a la marcha el 12 de marzo", enfatizó Reyes.

Respaldo

La dirigente del sector educación, Maira Marín, quien además es representante de Mospla, instancia que agrupa a sindicatos, gremios profesionales, organizaciones no gubernamentales, entre otros sectores organizados en materia laboral, ratificó la participación de toda la organización en esta actividad, prevista para las 10:00 am.

"Estaremos protestando por la exigencia de salarios dignos y suficientes, de acuerdo al artículo 91 de la Constitución. Rechazamos, por supuesto, toda pretensión de dejar los salarios prácticamente igual, a todas esas propuestas que están sonando por allí, sobre todo del sector Fedecámaras, no nos sentimos representados por ellos, ni mucho menos con su propuesta".

Marín espera que se tome en cuenta la realidad socioeconómica de los trabajadores, especialmente del sector de educación, para fijar los montos.

"Cada día el dólar va en incremento y el trabajador sobrevive porque tiene que ejercer otras labores, a la par de su profesión. Nosotros seguiremos en las calles exigiendo un aumento salarial antes del 1ro de mayo, porque ya los trabajadores no aguantamos más sin salario, porque definitivamente se extinguió".

Marín recordó que el sector educación no sólo padece en el tema económico sino también en lo social, porque no cuenta con el servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM); con ningún seguro que atienda cualquier emergencia de salud y menos para costear los estudios, exámenes y tratamientos médicos.



De igual manera, Marín hizo énfasis en que se deben recuperar las tablas salariales y todos los beneficios que tenían por la contratación colectiva.

"Apostamos también a la eliminación del memorándum 2792 y la fulana tabla Onapre que nos quitó todos los beneficios profesionales que nosotros teníamos", resaltó Marín.

Barcelona / Elisa Gómez