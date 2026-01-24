Dirigentes estudiantiles sostuvieron un encuentro con periodistas excarcelados

Un grupo de dirigentes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela (UCV) sostuvieron este sábado un encuentro con varios comunicadores que fueron excarcelados en las últimas semanas. El mismo tuvo lugar en la sede del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), en Caracas.

La información la dio a conocer la vicepresidente de la FCU-UCV, Rosa Cucunuba, en su cuenta de Instagram, donde compartió fotografías del momento.

"Desde la dirigencia estudiantil reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de prensa, la justicia y la dignidad. Juntos, seguimos avanzando hacia un futuro donde la verdad sea invulnerable", dijo Cucunuba al pie de las imágenes.

La líder universitaria acotó que en este "espacio de encuentro y esperanza", se contó con la presencia de Monseñor Carlos Márquez, quien ofició una misa por los periodistas. Además, destacó el firme compromiso de la comunidad estudiantil para seguir luchando por una "libertad plena, sin condiciones".

Caracas / Redacción web