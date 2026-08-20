Dirigente sindical solicita atención para algunas áreas del hospital Razetti de Barcelona

El secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) en el estado Anzoátegui, Daniel López, solicitó este miércoles 19 de agosto, atención para algunas áreas del Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui.

Señaló, en primer lugar, la parte de terapia intensiva que se encuentra ubicada en el nivel 4. Aseguró que el piso presenta cierto deterioro, necesita que mejore la climatización, la pintura y hasta personal.

"Esta es un área donde meten pacientes críticos y debería estar bien atendida. Los trabajadores me comentaron que tienen muchísimo tiempo que no le hacen un cariñito", destacó López.

Otros espacios

Por otro lado, el representante sindical mencionó que el área de cardiopulmonar y el ala de hombres del piso 2 también necesitan atención.

"Se reconoce que el gobierno ha hecho cosas en el hospital, pero falta todavía. Hay muchas quejas de los familiares por falta de agua. El agua sube desde el piso 4 hasta el 9 solo en las mañanas, porque hay un único operador de la bomba, por lo que al mediodía el hospital se queda sin agua", comentó.

Esta situación, aseveró, ha perjudicado el estado de los baños, puesto que no cuentan con el líquido permanente para el mantenimiento.

"El llamado es para el gobernador a fin de que tome cartas en el asunto a la brevedad posible", enfatizó López.

Barcelona / Elisa Gómez