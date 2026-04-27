Dirigencia de Voluntad Popular lideró varias actividades en Barcelona

Durante el fin de semana, la dirigencia de Voluntad Popular (VP) en Barcelona, capital del estado Anzoátegui, realizó varias actividades en sectores populares de la ciudad.

Junior Carvajal, coordinador de redes populares de la tolda naranja en el municipio Simón Bolívar, detalló que en las jornadas visitaron los Tronconales y la comunidad de Las Casitas. A su juicio, en esos recorridos "quedó demostrado que la voluntad de cambio es imparable".

De igual manera indicó que las labores se hicieron en el marco del "Despliegue Operativo Nacional VP 2026", que esperan poder continuar en las próximas semanas, apuntando a giro en la dirección política del país.

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Carvajal precisó que en los Tronconales, sectores pertenecientes a la parroquia El Carmen del municipio Simón Bolívar, caminaron casa por casa "escuchando a la gente y llevando el mensaje de progreso, organización y libertad".

Añadió que la familia de la tolda naranja también se expandió en esa jornada, pues juramentaron una nueva "Red Popular" en la comunidad de Tronconal III.

Según dijo, en la parroquia San Cristóbal el sector elegido fue Las Casitas, donde también formalizaron una red, que no es más que un equipo político y social en esa zona. "Son todos hermanos decididos a trabajar por una mejor Barcelona", acotó.

Finalmente comentó que realizaron una jornada de volanteo y captación de nuevos activistas, mientras que en los alrededores de la Unidad Educativa República de Chile sembraron plantas, "como símbolo del inicio de un nuevo tiempo político".

Barcelona / Javier A. Guaipo