Diputados opositores venezolanos piden que la amnistía establezca garantías para liberados

Diputados opositores del Parlamento venezolano propusieron que el proyecto de ley de amnistía, aprobado este jueves en la primera de las dos discusiones contempladas en la ley, establezca garantías para que los presos políticos que sean liberados puedan reincorporarse a la vida pública sin miedo a "represalias".

El diputado Tomás Guanipa, cuyos hermanos Pedro y Juan Pablo -aliado de la nobel de la paz María Corina Machado- están privados de libertad, dijo que el texto "debe tener todas las garantías y los estándares internacionales para que sea una ley para todos por igual" y que "los que están hoy detenidos puedan salir libres e incorporarse a la vida pública".

Además, prosiguió, para que "aquellos que están en el exilio puedan regresar" y para que las personas excarceladas con medidas cautelares, como la presentación periódica ante tribunales, tengan finalmente "una vida normal".

Guanipa expresó su confianza en que la normativa marque "el inicio de una nueva etapa histórica" de reencuentro en el que la gente deje de sentir "temor a decir lo que piensa por miedo a ser apresado".

Otra voz

El parlamentario David Uzcátegui señaló que la ley "debe contemplar, primero, el reencuentro", con la libertad "plena para todos los presos políticos", así como "el reconocimiento" a través de "espacios de verdad para que las víctimas sean escuchadas y dignificadas".

Asimismo, planteó que haya seguridad jurídica y garantías "para que todas aquellas personas que quieran reinsertarse a la vida pública nuevamente lo puedan hacer sin temor a las represalias".

Por su parte, el diputado Luis Augusto Romero exhortó a que participen en el proceso de consultas sobre el proyecto "la mayor cantidad" de sectores, entre los que mencionó "la sociedad civil, los decanos, las ONG, los gremios y las iglesias".

"Tiene que ser un debate abierto, fecundo, honesto", agregó.

Momento

El Parlamento, de amplia mayoría oficialista, aprobó por unanimidad y en primer debate el proyecto de ley de amnistía impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aunque el contenido del texto no fue presentado durante la sesión.

El proyecto, que se remonta a los casos de presos políticos desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, excluye a los procesados o condenados por violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, indicó el diputado chavista Jorge Arreaza.

El proyecto ahora debe ser sometido a consultas con diversos sectores y para ello el presidente de la AN, el chavista Jorge Rodríguez, designó una comisión especial presidida por Arreaza e integrada por otros 18 diputados, entre ellos Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario Nicolás Maduro, a los que pidió celeridad.

La propuesta de ley fue presentada el pasado 30 de enero por la presidenta encargada en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el 8 de enero, casi una semana después de la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en suelo venezolano.

Caracas / EFE