Diosdado Cabello dice que Venezuela está bajo una "amenaza real, cierta" del imperialismo

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que el país está "bajo la amenaza real, cierta, de un imperialismo decadente", tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ordenó bloquear el paso de buques petroleros sancionados desde y hacia el país suramericano.

"Cuando yo digo imperialismo, hablo de quienes dirigen el imperialismo, los que están al frente, que se creen emperadores del mundo", declaró en referencia a la Administración de Trump, durante su programa semanal 'Con el Mazo Dando', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cabello afirmó que el mensaje de Trump, publicado originalmente en la red Truth Social, "es una confesión" y que, con el texto, "se caen todas las caretas y todo el montaje".

"Ni una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela", añadió, "bajo ninguna circunstancia".

Sin regalos

En este sentido, reiteró que "no habrá petróleo regalado, ni robado, para ningún poder extranjero".

Venezuela pidió este miércoles una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tras el bloqueo anunciado por Trump, informó la Cancillería en Caracas.

Más temprano, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sostuvo una llamada telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres, para alertarle sobre la "escalada de amenazas" de Estados Unidos contra el país suramericano y "sus graves implicaciones para la paz regional".

Bloqueo

El martes, Trump anunció el "bloqueo total" contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del despliegue militar que inició en agosto pasado en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera que busca propiciar un cambio de régimen.

Además, el mandatario estadounidense afirmó este miércoles que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas de Estados Unidos y dijo que los quiere de vuelta.

"Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente", declaró el mandatario a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

Caracas / EFE