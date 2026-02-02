Diosdado Cabello dice que varios países quieren reanudar vuelos a Venezuela y que son "bienvenidos"

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este lunes que "una gran cantidad de países" quieren retomar vuelos con Venezuela y aseguró que todos son "bienvenidos", luego del anuncio de la reconexión aérea con República Dominicana.

"Una gran cantidad de países, inclusive antes de la arremetida del 3 de enero en la madrugada, se habían ido y no querían saber nada de Venezuela (…) hoy piden regresar, una gran cantidad de países quieren reanudar vuelos a Venezuela", dijo, sin precisar cuáles países, durante la rueda de prensa semanal del partido, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cabello señaló que esto "es bueno" para el país suramericano, para que puedan "regresar los que están por fuera", en referencia a los venezolanos migrantes, que son 7,9 millones, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

"Bienvenidos todos los que quieran venir", añadió el también ministro de Interior y Justicia, quien insistió en que "quisieran los que gobiernan República Dominicana tener la seguridad" que, aseguró, tiene Venezuela.

Países

"Ojalá los países del mundo dejaran el miedo, porque parte del 'fake news' constante contra nuestro país", agregó.

El Gobierno de Venezuela anunció el domingo que "en los próximos días" reactivará servicios consulares y la conexión aérea con República Dominicana, luego de romper sus relaciones diplomáticas en julio de 2024 por el cuestionamiento dominicano a la reelección presidencial del presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunciada por el ente electoral, controlado por rectores afines al chavismo, en medio de denuncias de fraude de la oposición.

Asimismo, la aerolínea estadounidense American Airlines, anunció el pasado jueves que está "lista" para reanudar las rutas comerciales desde EE.UU. hacia Venezuela, después de casi siete años sin conexiones.

Momento

Este anuncio se dio en el marco de la reactivación de relaciones bilaterales que dirige el gobierno encargado de Delcy Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo venezolano tras la captura de Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, durante el ataque militar del pasado 3 de enero.

Entre finales de noviembre y principios de diciembre pasado, Venezuela perdió casi dos tercios de sus frecuencias aéreas ante una cascada de suspensiones de vuelos desde y hacia este destino, tras las advertencias de seguridad sobre el espacio aéreo del país y el sur del Caribe, donde se mantiene un despliegue militar aeronaval de Estados Unidos.

Caracas / EFE