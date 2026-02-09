Diosdado Cabello: “Algunos políticos creen que pueden hacer lo que les da la gana, pero no son intocables”

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, se pronunció este lunes sobre la revocatoria de la excarcelación otorgada al dirigente de Primero Justicia (PJ), Juan Pablo Guanipa, y afirmó que en el país “la justicia está funcionando”.

Menos de 12 horas después de su liberación, Guanipa fue aprehendido nuevamente a las 11: 45 pm del pasado domingo por un grupo de 10 presuntos efectivos armados, cuando el dirigente se desplazaba por la urbanización Los Chorros en Caracas. El líder de la tolda aurinegra había estado preso por casi nueve meses, pero se le otorgó el beneficio como parte del plan de Convivencia y Paz que adelanta el Ejecutivo nacional.

“Han salido 897 personas libres. No había pasado nada. Salieron se encontraron con su familia. Hasta que (se manifestó) la estupidez ilustrada de algunos políticos, que creen que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país violando las propias condiciones con las cuales se les está dando libertad. Ya no son 897 sino 896, porque una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones con las cuales fue liberada, llamando a las calles.

Este país quiere paz. Es una oportunidad que se les está dando”, dijo Cabello en su acostumbrada rueda de prensa de los lunes.

Al salir libre el domingo, Guanipa emitió unas declaraciones en las que aseguró que había “mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, y siempre con la verdad por delante”.

Posteriormente, al finalizar la tarde, participó en una caravana recorriendo centros de reclusión en Caracas como la sede del Sebin en El Helicoide, al final de la avenida Victoria y la llamada Zona 7 en Boleita.

“Se creen intocables y no lo son”, puntualizó Cabello.

Demostración

“Eso es una muestra de que la justicia está funcionando. La gente decía, inclusive sectores opositores, ‘este se volvió loco’. No, él es loco. De toda su vida, así actúan. Porque se creen superiores a los demás”, agregó el también ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Subrayó que los opositores tienen derecho a hacer política. “Nadie les va a negar su derecho a hacer política. Pero si usted quiere quemar este país, incendiar este país, el sistema de justicia va a funcionar”, advirtió.

Familiares de Guanipa han apuntado que en ningún momento el dirigente de PJ violó las condiciones impuestas en su boleta de excarcelación, como son la presentación en tribunales cada 30 días y la prohibición de salida del país.

Mientras, el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales negó las versión de Cabello acerca de la liberación de 897 personas -896, descontando a Guanipa.

“Han sacado de la cárcel 433 (presos). El domingo salieron 43. Menos Juan Pablo Guanipa la cifra se reduce ahora a 432, de acuerdo al registro del Comité (…) Retamos al régimen a mostrar las listas y contrastar cada cifra que aseguran. (Nosotros) tenemos nuestros registros. Lo que hicieron con Juan Pablo Guanipa es criminal y evidencia planificación y alevosía maquiavélica, propia de un régimen enfermo y moribundo” acotó el Comité a través de un mensaje en sus redes sociales.

Ley de Amnistía

En relación a la aprobación en segunda y última discusión de la Ley de Amnistía que se espera para este martes en el parlamento, Cabello indicó que desde el año 1999 esta ha sido una iniciativa recurrente del chavismo y de la revolución bolivariana, “y siempre los que han violado esa iniciativa han sido los sectores opositores”.

“Recuerdo cuando la Constituyente del año 1999 se aprobó una Ley de Amnistía. Lo extraño es que el Pacto de Punto Fijo en 40 años no tuvo tiempo de hacer esa ley, para reconocer a aquellos compañeros que lucharon y se fueron a las armas. No tuvieron tiempo. Luego el comandante Chávez, por los sucesos del 2002, 2003, 2004, aprobó una ley un 31 de diciembre. O sea, no es nuevo. El presidente Nicolás Maduro también lo hizo. Indultos y una ley para soltar a la gente”, señaló Cabello.

Caracas / Rodolfo Baptista