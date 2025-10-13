Detuvieron a cuatro personas en Golindano acusadas de cobrar para suministrar combustible subsidiado

Cuatro personas fueron detenidas en la estación de servicios El Roble, en Golindano, municipio Bolívar del estado Sucre, acusadas de estar involucradas en actividades ilícitas, específicamente en la recepción de dádivas para el suministro de combustible subsidiado.

La acción fue ejecutada el pasado domingo 12 de octubre por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en coordinación con la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) N° 5 Oriental y la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Sucre.

Los detenidos fueron identificados como Patricia Valentina Palmares, gerente general de la estación; Raquel María Ramos, analista del Biopago; Mary Carmen González, encargada de Atención a Pescadores; y Endy José Rodríguez, inspector del Instituto Socialista de Pesca y Acuicultura (Insopesca).

Denuncia

El pasado sábado, el alcalde del municipio Bolívar, Héctor Frontado, denunció que los usuarios de la estación de servicio se veían obligados a arrodillarse para usar un biopago en una taquilla muy baja, hecho que calificó como “una humillación y una falta de respeto hacia los ciudadanos”.

El llamado de atención del mandatario local, y múltiples denuncias que señalaban irregularidades en la estación, incluyendo el cobro de pagos no autorizados para facilitar el acceso al combustible, dieron lugar a la investigación, durante la cual se incautó un BioPago PDV modelo KS8223 como evidencia. Los detenidos serán presentados ante la fiscalía Undécima del Ministerio Público.

Sucre/ Corresponsalía