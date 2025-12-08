Detuvieron a 21 personas vinculadas a incendio de gran magnitud en el vertedero de Cumaná (+Fotos)

Autoridades policiales del estado Sucre anunciaron este lunes la detención de unas 21 personas, presuntamente vinculadas a un incendio de gran magnitud que se suscitó en el vertedero municipal de Cumaná. El incendio se produjo el pasado 4 de diciembre y la inmensa cortina de humo que generó, afectó a varios sectores de Cumaná.

Fue necesaria la acción conjunta de bomberos municipales y entes del gobierno regional para controlar la deflagración, que se extendió a lo largo de cuatro días.

El incendio requirió el empleo de varios organismos para su control

El director del Instituto Autónomo de Servicios Públicos del estado Sucre (Inaservip), Gualberto Villarroel, atribuyó el incendio a un acto vandálico, cuyo control requirió el empleo de una gran fuerza operativa desde los organismos del estado.

El vertedero recibe desechos de varios municipios, lo que hace necesario la intervención continua en el área.

De acuerdo con el parte del Instituto Autónomo de Policía del estado Sucre (Iapes) fueron apresados Vanessa Rogmari Ortiz, de 36 años; Felipe Manuel Vargas (50), Francisco Javier Vargas (29), Carlos Mendoza (29), Jonathan Narvaez (30), José Ángel Rivero (32), Rodolfo Urrieta (49), Lester Perdomo (33), Edison Vásquez (25), José Narciso Jiménez (35) y Carlos Luis Mendoza (36), todo residente de sectores de El Peñón.

Por su lado, la Policía Municipal de Cumaná, detuvo a otras diez personas vinculadas al mismo hecho, que totalizan los 21 detenidos hasta el momento. Los apresados están a la orden de la Fiscalía, acusados de violar la Ley Penal del Ambiente.

Sucre/ Corresponsalía