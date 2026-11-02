Detienen en Colombia a un militar venezolano que era solicitado por Interpol

Funcionarios de Migración Colombia detuvieron en la ciudad fronteriza de Cúcuta al coronel de la Aviación Militar Bolivariana de Venezuela, Eddison Ranses Torrealba Rincón, de 46 años, cuando intentaba tramitar un pasaporte colombiano utilizando una cédula de ciudadanía falsa.

El oficial, quien ocupó diversos cargos de alta gerencia en la administración pública venezolana, poseía además una notificación roja activa de Interpol que esperaba su captura.

El procedimiento se llevó a cabo en las inmediaciones del Puente Internacional Simón Bolívar, luego de que el personal migratorio detectara irregularidades en el documento de identidad presentado. Tras someter al ciudadano a la verificación dactilar, el sistema arrojó la verdadera identidad del oficial y la alerta internacional dictada a solicitud de la justicia venezolana por los presuntos delitos de legitimación de capitales, retraso u omisión intencional de funciones y desvío de recursos públicos.

Funciones

Torrealba Rincón ha estado vinculado a la función pública gubernamental desde 2017 cuando Nicolás Maduro era gobernante de Venezuela.

En ese año fue designado presidente encargado de la Hidrológica de la Región Capital (Hidrocapital) mediante la Gaceta Oficial N.º 41.093. Posteriormente, el militar desempeñó funciones como director del Órgano de Gestión de la Aviación de la empresa estatal Conviasa y, en abril de 2024, fue nombrado director de Infraestructura del Ministerio del Poder Popular para el Transporte.

Situación actual

Reportes emitidos por medios de comunicación internacionales y de la región limítrofe como Caracol Radio y NTN24 confirman que el militar venezolano permanece bajo custodia de las autoridades colombianas.

Las instancias correspondientes del Ejecutivo colombiano evalúan actualmente los procedimientos legales a seguir para definir si el detenido será deportado o puesto a disposición del trámite de extradición hacia Venezuela.

Caracas / Cúcuta / Redacción Web