Despliegue de emergencia en Chacao por colapso de edificaciones: reportan 18 personas rescatadas

El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, informó la noche de este miércoles que se ejecuta un despliegue de emergencia tras el colapso total de dos estructuras en la jurisdicción, entre ellas el edificio Petunia. La máxima autoridad municipal confirmó que, gracias a las labores de más de 500 funcionarios rescatistas, se ha logrado salvar a 18 personas con vida de entre los escombros.

El mandatario local advirtió que la situación es grave y detalló que varios inmuebles presentan daños estructurales severos, especificando que el edificio Don Pepe, en Bello Campo, sufrió la caída de una parte importante de su estructura. Asimismo, incluyó en la lista de edificaciones comprometidas a los edificios San Felipe 1, Obelisco, Sayonara y Kinora.

Ante la contingencia, el alcalde hizo un llamado urgente a los ciudadanos a no permanecer debajo de las estructuras y habilitó la Plaza de Los Palos Grandes y la Plaza Altamira como puntos de encuentro, donde se ofrece asistencia médica, paramédicos e hidratación.

Finalmente, exhortó a los conductores a no colapsar la urbanización con vehículos particulares para dar prioridad a las unidades de servicio, y solicitó apoyo a las empresas constructoras que puedan facilitar taladros eléctricos para acelerar los rescates.

Caracas / Redacción web