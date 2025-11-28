Despliegan 200 funcionarios para el plan de seguridad en el municipio Simón Bolívar (+Fotos)

La mañana de este viernes inició el plan “Mi Ciudad Más Segura en Navidad”, en el municipio Simón Bolívar, con el despliegue de 200 funcionarios de organismos de seguridad y protección, pertenecientes a la alcaldía.

El acto se llevó a cabo desde las inmediaciones de la Casa Fuerte de Barcelona, con la presencia de efectivos de la Policía municipal, Protección Civil, Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, Instituto de Transporte y de la dirección de Seguridad Ciudadana.

Se conoció que este equipo estará activo de manera especial hasta el 31 de diciembre, por instrucciones de la alcaldesa Sugey Herrera.

Enfoque

Ykser Orozco, responsable de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, manifestó que este operativo reforzará el trabajo que se viene realizando, para garantizar un mayor resguardo y ofrecer tranquilidad a los barceloneses.

Es por ello que fueron activados 12 puntos de atención que están ubicados en la redoma de la Fuente Luminosa, en el semáforo CC Puente Real, en el Paseo San Carlos con Paseo Hugo Chávez, en el bulevar 5 de Julio, en la Plaza Libertadores y en las avenidas Caracas, Fuerzas Armadas (La Aduana), Country Club, principal de Barrio Sucre, El Ejército (estadio Venezuela), Sindical y principal de Boyacá I.

Barcelona / Elisa Gómez