Desmienten muerte de Tsunami, perro que ayuda a rescatar sobrevivientes de terremotos

A través de la red social Instagram, los voceros de Equipos Caninos de intervención en Desastres (K-Sar Ecid) desmintieron la muerte de Tsunami, un perro que es utilizado por rescatistas para localizar sobrevivientes de los terremotos ocurridos en Venezuela el 24 de junio de 2026. El pronunciamiento del K-Sar Ecid se produjo después de que algunos medios digitales aseguraran que el can había perdido la vida, tras sufrir una descarga eléctrica.

"El Equipo Canino de Intervención de Desastres informa que Tsunami está en óptimas condiciones. Lo que sí es que le está poniendo un mundo (a la ejecución de sus labores) en este momento", escribió la institución en una historia de Instagram, publicada en la cuenta @ksar_ecid_oficial.

Origen

Tsunami, un perro que sufrió maltrato antes de ser adoptado y atendido por Jorge Beens (fundador de K-Sar Ecid), es un border collie que recibió entrenamiento especial para localizar a personas bajo escombros. Ha sido empleado por los rescatistas en San Bernardino, una zona de Caracas donde colapsó un edificio, y gracias a él pudieron extraer a 12 ciudadanos vivos en el lugar donde ocurrió el siniestro.

De acuerdo con Semana, este animal posee una gran capacidad para olfatear y eso ha sido vital para trabajar desde la madrugada del jueves hasta primeras horas del viernes en los sitios en los que se desplomaron edificaciones.

Valencia / Redacción Web