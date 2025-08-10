Deportivo Táchira venció a Anzoátegui FC en la sexta jornada del Torneo Clausura 2025

El Deportivo Táchira F.C. sumó completo en la fresca noche andina del sábado en Pueblo Nuevo, al vencer 1-0 a Anzoátegui F.C., por la sexta jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga FUTVE 2025.

Según Daniel Suárez, jefe de prensa del Carrusel Aurinegro, fue un partido dinámico, donde el atigrado sacó provecho de su jerarquía para superar a un equipo rival que se plantó sólidamente en el campo, estableciendo una línea de cinco en defensa y tratando de salir en transiciones rápidas.

A Táchira se le dificultó en un principio hacer su juego por zona interna, sin embargo, apeló a la multiplicidad de su estrategia para romper la muralla rival y conseguir espacios en ataque. Poco a poco los atigrados fueron teniendo mayor presencia en el campo rival y pisando el área de la oncena oriental, la cual terminó cediendo cerca del final del primer tiempo.

Acción del gol

En el minuto 42 Luis “Cariaco” González levantó un tiro de esquina desde la derecha, el balón cayó alejado y Lucas Acevedo conectó de cabeza, Bryan Castillo deslizándose intento tocar el balón y su movimiento desajustó al portero Josué Agüero quien no llegó al balón y terminó viendo cómo se metió a las redes.

La celebración en principio no fue tan efusiva, debido a que el juez principal realizó una serie de señas que confundió a los jugadores y a la hinchada en las tribunas, sin embargo, segundos después dictaminó la validez del tanto.

En el segundo tiempo, con el ingreso de Carlos Sosa, los locales tuvieron mayor dominio de la pelota, gracias a la asociación del habilidoso zurdo con “Cariaco” y “Teto” Hernández por la zona derecha.

Cierre del duelo

Luego, con la entrada de Jean Franco Castillo, Táchira también hizo espacios por la izquierda, donde incluso llegó en par de ocasiones, con dos potentes remates que salieron elevados.

En el tercer minuto adicional, Jean Franco Castillo en una acción individual dejó regados a dos contrarios, llegó a línea final y envió el centro al borde del área chica, donde Lucas Cano controló y sacó un potente disparo que el guardameta anzoatiguense despejó con los pies.

Con la obtención de los tres puntos, Táchira llegó a 14 puntos y asumió el liderato provisional de la tabla, a falta del resto de la fecha. Anzoátegui FC (6) marcha décimo entre 14 equipos.

San Cristóbal / EFE