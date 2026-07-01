Deportivo La Guaira confirma el fallecimiento del juvenil José Manuel Pimentel y su madre tras sismos

El club Deportivo La Guaira confirmó el fallecimiento de su jugador de la categoría juvenil, José Manuel Pimentel Berríos, y de su madre, Yurbis Berríos, cuyos cuerpos sin vida fueron localizados, luego de permanecer seis días desaparecidos a causa de los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron al territorio venezolano el pasado 24 de junio.

A través de un comunicado oficial, emitido el martes 30 de junio, la institución deportiva expresó su profundo pesar y extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Tanto el equipo de la Liga FUTVE como la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) habían mantenido activas campañas de difusión pública durante una semana con los datos de contacto y el último registro de ubicación de ambos ciudadanos, antes de que se constatara el hallazgo de los cadáveres entre los escombros.

Cifras

Según el último balance ofrecido, este miércoles 1ero de julio, por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, los movimientos telúricos han dejado 2.295 fallecidos hasta ahora, puesto que continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes.

Indicó que el número de heridos asciende a 11.267, mientras que la cantidad de personas damnificadas se ubica en 12.841.

Caracas / Redacción Web