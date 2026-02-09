Denuncian “secuestro ” de Juan Pablo Guanipa a pocas horas de su excarcelación y Fiscalía pide “detención domiciliaria”

Familiares y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) denunciaron el “secuestro” del dirigente de Primero Justicia (PJ) Juan Pablo Guanipa, quien había sido excarcelado la tarde del domingo como parte de las medidas de amnistía y convivencia democrática que adelanta el Ejecutivo nacional.

Ramón Guanipa, hijo del activista político, difundió en horas de la madrugada de este lunes 9, un video a través de sus redes sociales detallando lo ocurrido.

“Quiero alertar al mundo entero que mi papá ha sido nuevamente secuestrado. Mi padre Juan Pablo Guanipa se encontraba en una actividad a las 11:45 de la noche cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no portaban ningún tipo de identificación. Estaban fuertemente armados, nos apuntaron y se llevaron a mi padre”, relató.

El hijo del dirigente exigió una “fe de vida” de su padre y responsabilizó “al régimen de cualquier cosa” que pudiera ocurrirle.

Explicó que en el momento del suceso Guanipa se encontraba en un vehículo cuando fue interceptado por los efectivos armados “con una actitud muy agresiva” obligándolo a bajarse.

“Le dieron golpes al carro. Otros empezaron a golpear la casa también y en medio del tumulto mi papá decidió bajarse (…) Lo agarraron, lo metieron en uno de los vehículos y se fueron. No se llevaron a ninguna otra persona que estaba allí”, relató el hijo a un portal digital.

Las personas armadas que ejecutaron la acción no estaban encapuchadas, sólo usaban chalecos antibalas y se trasladaban en vehículos marca Corolla plateado, Range Rover blanca y un Renault Simbol.

Detención domiciliaria

La Fiscalía General publicó en su portal de la red X, un comunicado en horas de la madrugada en el que informó que en “uso de sus atribuciones constitucionales y legales solicitó ante el Tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por el precitado órgano jurisdiccional”.

Asimismo se solicitó al tribunal que adopte las decisiones para pasar a un régimen de detención domiciliaria”.

El Ministerio Público apuntó que las medidas cautelares acordadas por los tribunales “están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas y que su incumplimiento faculta al órgano judicial a revocar o sustituir la medida previamente otorgada”.

Ramón Guanipa señaló que en la boleta de excarcelación de su padre las únicas condiciones que se detallan son “un régimen de presentación de treinta días y prohibición de salida del país”.

“No dice en ningún lado que no puede declarar, que no puede hablar o pasear por los centros de reclusión en moto ¿Cuál es el crimen?”, subrayó Ramón Guanipa.

Juan Pablo Guanipa había sido detenido previamente el 23 de mayo de 2025. En aquel momento Guanipa llevaba 10 meses en clandestinidad.

A su salida de El Helicoide la tarde del domingo declaró lo siguiente:

“Estoy saliendo en libertad después de casi nueve meses detenidos. Hay mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, y siempre con la verdad por delante”, dijo.

Caracas / Rodolfo Baptista