Denuncian que trabajadores de la UDO no cuentan con servicio médico regular desde hace tres años

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Oriente (Sintraudo), Ignacio Díaz, denunció que el servicio médico de los empleados activos y jubilados del Núcleo Anzoátegui no funciona de forma regular desde hace tres años, aproximadamente.

Señala que, a pesar de que este beneficio está contemplado en la contratación colectiva, el seguro es "intermitente" en la actualidad.

"Ellos implementaron un sistema a distancia, pero no daban casi respuesta, sólo atendían algunos casos. Yo tengo un dolor aquí y debo hacerme una placa que cuesta 80 dólares que no tengo. También tenemos el caso de una compañera, por citarte otro ejemplo, que a la mamá la van a operar de un tumor y anda haciendo rifas para costear los insumos de la operación y el tratamiento, porque en el hospital no hay. Antes teníamos el servicio médico eficiente, nos atendían y hasta nos daban el tratamiento, pero ahora nos notificaron que por el momento sólo están procesando estrictas emergencias donde se vea comprometida la vida del paciente", explicó.

Díaz hizo énfasis en que en el estado se ven afectados por esta situación más de 800 trabajadores, entre profesores, personal obrero y administrativo, y jubilados.

"El personal se está muriendo en los hospitales porque no tienen los insumos. Por eso hoy queremos emplazar públicamente al ministro de Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, a que resuelva esta situación, ya que tenemos una contratación colectiva y no la cumplen", alertó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez