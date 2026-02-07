Denuncian construcción de ranchos improvisados en El Maguey (+Fotos)

Desde el viernes, vecino que habitan en Orillas de la Laguna, en el sector El Maguey, cerca de Los Manglares, denuncian la construcción de ranchos improvisados sin ningún tipo de autorización.

De acuerdo con testigos, que prefirieron mantenerse en el anonimato, "se estan construyendo ranchos para habitar familias en dicho sector. Y desde el sábado esta situación se está denunciando a los entes competentes,porque allí no se cuenta con los servicios básicos (agua, electricidad y salubridad). Por esa razón, no consideramos sea oportuna ni adecuada la situación",

"Lo que más llama la atención es que la situación ha sido notificada al departamento de Planeamiento Urbano de la Alcaldia de Sotillo y nadie toma cartas en el asunto, permitiendo que proliferen esos ranchos, cuando todos sabemos que son invasores profesionales", señalaron.

Precedente

Los ciudadanos de El Maguey indicaron que hace poco se realizó un censo para saber quiénes eran las personas que tenían necesidades habitacionales y evitar que se "levantaran casas poco seguras en la zona".

"En anteriores oportunidades se realizó un censo para sus ubicar a los presuntos invasores, pues la idea es que tengan sitios seguros para vivir y no lo hagan en edificaciones no aptas. Durante la administracion de Herminia García (exalcaldesa de Sotillo), y en la de Nelsón Moreno (actual burgomaestre) visitaron el área y nunca se hizo nada. Nos llama la atención que el ente competente no aparece, no toma medidas y solo se han acercado los Cuadrantes de Paz. No nos parece justo, porque este tema necesita respuestas inmediatas".

"Hemos ido a la alcaldía y siguen sin prestarnos atención- Sabemos que la policía del municipio Sotillo conoce el problema y esperamos que pronto nos brinden soluciones".

Puerto La Cruz / Redacción Web