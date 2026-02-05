Delcy Rodríguez pide "madurez política" para lograr la "reconciliación" en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este jueves "madurez política" para lograr la "reconciliación", luego de que el Parlamento aprobara en una primera discusión su propuesta de ley de amnistía para los presos políticos desde 1999, el período de los gobiernos del chavismo.

"La reconciliación debe ser a dos partes, no pierdan esta oportunidad. Les estamos extendiendo la mano, y nosotros esperamos que con madurez política sepamos enfrentar este nuevo desafío", afirmó la mandataria durante un acto de coordinación de los Cuadrantes de paz, organizaciones territoriales con funciones de seguridad, en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).

En el evento, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez aseguró que "una vez más" su Gobierno ha "tendido" la mano para lograr la "convivencia democrática, por la paz y por la reconciliación".

En este sentido, saludó la primera discusión del proyecto de ley de amnistía que, consideró, fue "de altura", y destacó la importancia de mantener el debate y la política "entre los venezolanos".

Sanación necesaria

Asimismo, señaló que es importante "sanar" al país suramericano "del odio, de la intolerancia" que, añadió, "trajeron los extremistas y los fascistas al país", como suele llamar a la oposición liderada por María Corina Machado.

El Parlamento venezolano, de amplia mayoría del gobierno del oficialismo, aprobó este jueves en primera votación el proyecto de ley de amnistía impulsado por la presidenta encargada, que ahora debe ser evaluado en un segundo y último debate para su aprobación.

El proyecto excluye a los procesados y condenados por violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, indicó el diputado chavista Jorge Arreaza, al presentar el proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en su primera discusión.

Debate Parlamentario

Antes del debate parlamentario, diversas ONG locales, defensoras de derechos humanos, cuestionaron que el texto del proyecto no se ha hecho público.

La propuesta de ley fue presentada la semana pasada por la presidenta encargada, en medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos que inició el 8 de enero, días después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento anunció la liberación de un "número importante" de personas.

Caracas / EFE