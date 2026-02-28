Delcy Rodríguez pide defender el desarrollo de hidrocarburos en Venezuela "sin ningún tipo de tutelaje"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este viernes defender el desarrollo de los hidrocarburos "sin ningún tipo de tutelaje", y reiteró su exigencia a Estados Unidos de poner fin al bloqueo contra su país.

En un encuentro con empresarios nacionales y extranjeros del sector petrolero, entre ellos representantes de la española Repsol, la estadounidense Chevron, la británica Shell y la francesa Maurel & Prom, la funcionaria hizo un llamado a acompañar la "batalla por Venezuela, por su soberanía, por su independencia y por el desarrollo de los hidrocarburos sin ningún tipo de tutelaje".

Rodríguez aseguró que su país está "dando muestras de que hay caminos para alcanzar una agenda energética" con Estados Unidos "respetuosa, de cooperación y de trabajo efectivo".

"Yo creo que el secretario (de Energía de EE.UU.) Chris Wright, en su visita a Venezuela, pudo darse cuenta del esfuerzo y del ánimo de los trabajadores venezolanos, de los empresarios venezolanos, que han hecho un extraordinario esfuerzo en un ecosistema adverso por las sanciones", dijo.

Las nueva relación entre Estados Unidos y Venezuela

En ese sentido, la líder chavista pidió una vez más al presidente estadounidense, Donald Trump, el cese definitivo de las sanciones contra la nación suramericana, de las que, afirmó, han sido víctimas las empresas privadas, los trabajadores y los académicos.

"Ese es un pedir de Venezuela entera, de Venezuela toda, y por eso nosotros también como Gobierno estamos en un proceso de iniciativa para el encuentro nacional, para la convivencia democrática", indicó la funcionaria, quien propuso en enero una amnistía que finalmente aprobó el Parlamento la semana pasada y por la que, según cifras oficiales, 223 personas han salido de prisión y 4.534 con medidas cautelares ya tienen libertad plena.

Rodríguez, quien el jueves llamó "socio y amigo" a Trump y le pidió levantar las sanciones, agradeció hoy al mandatario norteamericano sus "expresiones de respeto" al Gobierno que ella encabeza desde la captura de Nicolás Maduro el pasado mes por parte de EE.UU.

Discurso

El martes, durante su discurso del Estado de la Unión, Trump se refirió a Venezuela como un "nuevo amigo y socio" y dijo que trabaja "de cerca" con la presidenta encargada con el fin de "desencadenar extraordinarios avances económicos para ambos países y los ciudadanos que tanto han sufrido".

Wright, quien visitó recientemente al país suramericano, dijo este viernes que los ingresos provenientes del petróleo venezolano se depositarán de manera directa al Departamento del Tesoro de EE.UU. y ya no pasarán por una cuenta en Catar, como se hizo inicialmente.

Hace un mes, Rodríguez dijo que Venezuela "no acepta órdenes de ningún factor externo".

Caracas / EFE