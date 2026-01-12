Delcy Rodríguez nombra ministro de Presidencia a edecán de Maduro y designa otro para Ecosocialismo (+Fotos)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes más cambios en el gabinete y designó como ministro del Despacho de la Presidencia al capitán Juan Escalona, miembro del equipo de seguridad del presidente Nicolás Maduro, en sustitución del vicealmirante Anibal Coronado, quien quedó al frente de la cartera de Ecosocialismo (Ambiente).

"Designo al capitán Juan Escalona como nuevo Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia. Sé que su lealtad, capacidad y compromiso llevará adelante el seguimiento del desarrollo de los planes de nuestro Gobierno Bolivariano junto al pueblo", dijo Rodríguez en un mensaje en Telegram como parte de los nuevos cambios en el gabinete que viene anunciando tras la captura de Maduro por parte de tropas estadounidenses durante un ataque a Caracas y tres estados cercanos.

Escalona es el nuevo ministro del Despacho de la Presodencia

Escalona, conocido por las bromas que constantemente le hacía Maduro durante sus actos en vivo, sustituye a Coronado, quien ahora será el "nuevo ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo", indicó la mandataria.

Agradecimiento

"Agradezco a Ricardo Molina por su compromiso loable al frente de este ministerio -de Ecosocialismo-", añadió.

Rodríguez informó el pasado 6 de enero, tres días después de la captura de Maduro, sobre la designación del expresidente del Banco Central Calixto Ortega como nuevo vicepresidente de economía sectorial.

Coronado fungirá como ministro de Ecosocialismo

Ese mismo día también destituyó al jefe de Seguridad de Maduro, al mayor general Javier Marcano Tábata, y nombró en su lugar al general Gustavo González López, como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Rodríguez fue juramentada hace una semana como presidenta encargada ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), atendiendo una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante los ataques estadounidenses en el país suramericano.

Caracas / EFE