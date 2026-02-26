Delcy Rodríguez llama "socio y amigo" a Trump y le pide cesar el bloqueo contra Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien llamó "socio y amigo", el cese del bloqueo contra el país, luego de celebrar que el republicano se refiriera de la misma manera a Caracas en su discurso del Estado de la Unión.

"Presidente Trump, como amigo, como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana", dijo Rodríguez en un acto con jóvenes chavistas en el Teatro Teresa Carreño, transmitido por el canal estatal VTV.

La líder chavista celebró que Trump se refiriera a Venezuela como el "nuevo amigo y socio" de EE.UU. y aseguró la gobernante que el país "nunca ha sido país enemigo" de la nación norteamericana y que "siempre ha tenido una política y una concepción geopolítica de amistad y de cooperación".

"Venezuela nunca ha sido país que amenace a los Estados Unidos ni a ningún país del planeta", expresó.

Rodríguez afirmó que su país vive una "etapa excepcional" de su historia luego del pasado 3 de enero, cuando, indicó, Venezuela fue víctima de "una agresión militar por parte de una potencia nuclear de este continente", en referencia a EE.UU., que capturó ese día a Maduro.

"Empezamos con muy mal pie el 3 de enero de este año", dijo la funcionaria, quien encabezó un encuentro con jóvenes simpatizantes del chavismo en un teatro en Caracas, acompañada del diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro, detenido en Estados Unidos luego de su captura junto a su esposa, Cilia Flores, por quienes Rodríguez pidió un "fuerte aplauso".

Caracas / EFE