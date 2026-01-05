lunes
, 05 de enero de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Maduro

enero 5, 2026

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como mandataria encargada del país, dos días después de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos.

La oposición de Venezuela califica de «ilegítimo» al nuevo Parlamento

Entretanto, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora de Venezuela que apoya a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, calificó de «ilegítima» a la nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento), instalada este lunes para el período legislativo 2026-2031 y dominada por una mayoría chavista.

Caracas / EFE

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram