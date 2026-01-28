Delcy Rodríguez: "Estamos dispuestos al diálogo" con la oposición

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este martes que está dispuesta al diálogo con el "extremismo" del país, en una alusión a la oposición, pero no a admitir "otra agresión", luego de la captura de Nicolás Maduro durante un ataque militar en Caracas, el pasado 3 de enero.

En la ceremonia, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria aseguró que en el diálogo pueden participar "todos los que amen a Venezuela de verdad", pero pidió a aquellos que "pretendan perpetuar el daño y la agresión" quedarse "en Washington".

"Aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad de la república. Habrá ley y habrá justicia", advirtió.

"Estamos dispuestos al entendimiento, estamos dispuestos al diálogo, pero no estamos dispuestos a otra agresión, que tengan que buscar a las potencias nucleares para que agredan a nuestro pueblo y lo pretendan chantajear y extorsionar", declaró Rodríguez durante un acto en el que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) la reconoció como comandante en jefe.

El chavismo señala como "extremismo" a la oposición liderada por María Corina Machado, a quien, incluso, ha tildado de "violenta". Aunque Rodríguez no mencionó en su discurso a la premio nobel de la paz, la opositora se encuentra en Washington, después de que saliera del país en diciembre pasado -luego de once meses en la clandestinidad-, con rumbo a Oslo, donde recibió el reconocimiento otorgado por el Comité Noruego del Nobel.

La mandataria encargada de Venezuela también aprovechó el acto para llamar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás cuerpos de seguridad a "defender el futuro y a garantizar la paz duradera".

Rodríguez propuso el viernes pasado que se convoque a un "verdadero diálogo político" que incluya tanto a sectores políticos "coincidentes" como "divergentes", una tarea que encomendó al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Asimismo, pidió que ese diálogo tenga "resultados concretos, inmediatos" y que sea venezolano, es decir, explicó, que "no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid".

Rodríguez asumió como encargada las funciones del Ejecutivo el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada por el titular del Legislativo, en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Este miércoles, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo ante el Congreso de su país que la Administración de Donald Trump no está preparando ni tiene intención de ejecutar un nuevo ataque en territorio venezolano, pero no descartó "el uso de la fuerza" para obligar al Gobierno interino venezolano a colaborar.

Caracas / EFE