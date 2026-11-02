Delcy Rodríguez encabezó encendido navideño en Caracas y llama a un “abrazo para sanar heridas”

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó este domingo 1 de noviembre desde el Paseo Los Próceres, en Caracas, el inicio de las festividades navideñas. El acto culminó con el conteo regresivo para encender la Cruz del Waraira Repano y el sistema de iluminación LED del complejo monumental, según la nota de prensa de la Presidencia.

Antes del encendido, en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez planteó la Navidad como una forma de superar un año difícil. Dijo que Venezuela “ha sido estremecida por momentos dolorosos” en 2026, en referencia al doble terremoto del 24 de junio, y que por eso la fecha debe servir para “un abrazo de acompañamiento, un abrazo para sanar heridas”.

Para dar inicio a la temporada, la mandataria recorrió el paseo desde la Avenida Los Ilustres, junto a los ministros Luis Villegas (Industrias y Comercio Nacional), Alejandro Rodríguez (Cultura) y Sergio Lotortaro (Juventud), y la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.

Durante el recorrido hubo parrandas, tambores y presentaciones de agrupaciones de baile, danza y gaitas en vivo. Luego se encendió el complejo iluminado, que incluye dos túneles decorativos, los monolitos y el árbol central. La Presidencia lo describió como el inicio formal de las luces navideñas en todo el territorio nacional.

La fecha del 1 de noviembre es la que Rodríguez había anunciado el 8 de octubre, durante la asamblea de Fedecámaras. Con ello se apartó de la costumbre de Nicolás Maduro, que adelantaba la Navidad a octubre. En aquel momento vinculó la temporada con la actividad económica y con “la felicidad de los venezolanos”.

Caracas / Redacción Web