Delcy Rodríguez dice que sigue "abierto" el proceso de excarcelación de presos políticos

Delcy Rodríguez aseguró que continuará las liberaciones de presos políticos / Foto: Prensa Presidencial

La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que "se mantiene abierto" el proceso de excarcelación de presos políticos, casi una semana después de que su hermano, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de un "número importante de personas".

Precisó que van 406 personas excarceladas por razones políticas y que eso demuestra el compromiso de su país con la democracia.

Afirmó que con estas acciones buca garantizar la apertura de espaciones para los dirigentes políticos. Además reiteró que no contarán con este beneficio aquellos ciudadanos apresados por "homicidio, narcotráfico ni delitos relacionados con el odio, la violencia y la intolerancia".

Caracas / EFE

