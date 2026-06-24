Delcy Rodríguez decreta Estado de Emergencia en Venezuela tras dos sismos y al menos 20 réplicas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se pronunció sobre el terremoto que sacudió al país la tarde de este miércoles.

Rodríguez decretó Estado de Emergencia, tras informar que fueron dos sismos, uno de 7.2 y otro de 7.5 de magnitud y que pasadas las 9 de la noche ya sumaban más de 20 réplicas.

Asimismo, dijo que el estado La Guaira se encuentra entre los más afectados y en Caracas hubo derrumbes de edificios en distintas parroquias.

Rodríguez anunció la suspensión de clases y actividades no esenciales, y agregó que el Metro y el Ferrocarril no prestarán servicio en la ciudad capital

A continuación más datos de su mensaje:

Alrededor de las 6:00 pm ocurrieron dos sismos. Uno de 7.2 seguido de otro de 7.5 de magnitud.

Pasadas las 9:00 pm, ya se han registrado 20 réplicas.

Varios estados afectados.

En Caracas hubo derrumbes de edificios en distintas parroquias.

La Guaira ha sido duramente afectado.

En Aragua, Carabobo y Falcón ha habido incidencias.

Organizamos multilaterales financieros contactaron al gobierno para prestar apoyo al país.

Autoridades y Protección Civil se encuentran realizando labores de rescate.

Hay afectaciones de servicios públicos en algunas zonas afectadas.

El sistema Metro y Ferrocarril se encuentran suspendidos.

Las clases estarán suspendidas esta semana y también las actividades no cónsonas con servicios esenciales.

Se ha activado la red de salud pública y privada en todo el país, sobre todo en las zonas afectadas.

Las viviendas cuyas infraestructuras hayan sido afectadas, deben ser evacuadas.

Se activó el Estado Mayor.

Declaró Estado de Emergencia.

Agradeció a los gobiernos que se han solidarizado con Venezuela

Pidió a los médicos y enfermeras dirigirse a sus puestos de trabajos para atender a los afectados.

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños en su infraestructura.

El VEN APP se encuentra a disposición de la ciudadanía y está conectado con el Estado Mayor.

Caracas / Redacción web